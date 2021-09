Kunsthalle Wien: Hier lernen wir den Ekel lieben

Diese Ratte wird einmal die Woche ausgeführt - bei einer Prozession in den Hof des MQ. Menschenfang und Rattenwürde.

Ein Besuch beim Aufbau von Ines Doujaks Ausstellung „Geistervölker“: Sie ist thematisch und ästhetisch am Punkt der Zeit. Es geht um Ekel und Pandemien.

Ines Doujak sitzt am Boden der Kunsthalle Wien neben einer vornüber geneigten weiblichen Skulptur und richtet ihr das herabhängende silberweiße Perückenhaar. Die Figur ist nackt, lächelt fröhlich – und aus ihrem Hinterteil winden sich mechanisch die Würmer. Ein echter Ekel-Automat. Doujak muss lachen bei der Vorführung. Igitt! Nataša Ilić, eine der Direktorinnen des Kunsthallen-Kollektivs „What, How & for Whom“, schüttelt es.