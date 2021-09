Nach James Bond: Daniel Craig wird zum Königsmörder

(c) imago images/i Images (i-Images via www.imago-images.de)

Gerade war er noch im Dienst der Krone unterwegs, ein treuer Vasall wird er aber nicht bleiben. Craig kehrt an den Broadway zurück und spielt Macbeth.

Nach seinem Abschied als James Bond kehrt der britische Schauspieler Daniel Craig (53) an den New Yorker Broadway zurück. Craig wird neben Schauspielkollegin Ruth Negga (39) die Hauptrolle in einer Inszenierung von Shakespeares "Macbeth" übernehmen - und in dieser Rolle freilich gegen die Krone agieren. Die Vorstellungen sollen im März beginnen.

Craig war zuvor schon mehrfach am Broadway aufgetreten, unter anderem 2013 gemeinsam mit Ehefrau Rachel Weisz in dem Stück "Betrayal". Am Dienstag hatte Craig die Weltpremiere seines fünften und letzten James-Bond-Thrillers "Keine Zeit zu sterben" gefeiert. Eines knapp dreistündigen Parcours durch routiniert abgewickelte Actionszenen und melodramatische Wendetangenten (>> zur „Presse"-Kritik).

Kein jüngerer Film wurde so oft großspurig angekündigt und wieder verschoben wie „No Time to Die“. Entsprechend majestätisch wurde die Premiere in der Londoner Royal Albert Hall am Dienstag begangen: Prinz Charles und Herzogin Camilla waren da, Craig stolzierte im Himbeer-Sakko über den roten Teppich. Bond is back - ab Donnerstag auch in die heimischen Kinos.

