Freie Einreise in EU bedroht

Deutschland, Italien und mehrere andere Mitgliedstaaten sind über Missbrauch des visafreien Reisens empört.

Brüssel. Eine Woche vor dem Gipfeltreffen der 27 EU-Chefs mit jenen der sechs Westbalkanstaaten in Slowenien gerät ein Vorzeigeprojekt der Annäherung dieser aktuellen und potenziellen Beitrittskandidaten in schwere Probleme. Bei einem Treffen von Beamten der 27 Innenministerien am Montag in Brüssel kristallisierte sich wachsender Ärger darüber heraus, dass mehrere Westbalkanländer sowie postsowjetische Staaten an der Ostgrenze der Union nichts oder zu wenig dagegen tun, dass stark steigende Zahlen ihrer Bürger die Befreiung von der Visapflicht missbrauchen, um sich illegal dauerhaft in der EU niederzulassen oder um Asyl anzusuchen.

„Falls es wenig oder keine Verbesserung seitens der Drittstaaten gibt, sollte die Kommission unserer Ansicht nach betonen, dass es eine echte Option wäre, den Mechanismus zur Aufhebung der Visaerleichterung auszulösen“, hielten die deutschen Vertreter laut einem Protokoll fest, das dem Onlinemagazin EUObserver zugespielt wurde.