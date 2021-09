Swarovski-Fluglinie TJS soll verkauft werden

Es gebe bereits "vertiefende Gespräche" mit Interessenten. Derzeit seien noch 30 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Kristallkonzern Swarovski mit Sitz in Wattens in Tirol will sich von seiner hauseigenen Fluglinie Tyrolean Jet Services (TJS) trennen. "Aktuell stehen Überlegungen im Raum, wonach TJS in einem Share-Deal an externe Partner und Investoren verkauft werden könnte", hieß es vom Unternehmen zur "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstags-Ausgabe). "Vertiefende Gespräche mit potenziellen Interessenten" würden bereits laufen.

Begründet wurde der Schritt damit, dass es in Zukunft "den Bedarf an einem Business-Aviation-Unternehmen für Swarovski nicht mehr geben" werde. Derzeit seien noch 30 Mitarbeiter - nach einer Halbierung des Mitarbeiterstandes im Frühjahr - beschäftigt. Swarovski bemühe sich darum, dass diese Mitarbeiter bei einem Verkauf "eine Alternative am Standort Innsbruck" erhalten würden, versicherte der Konzern.

TJS schrieb zuletzt rote Zahlen: Ende 2020 wies die Fluglinie einen kumulierten Verlust von rund 7,5 Millionen Euro aus. Die 1958 gegründete Airline führt Geschäfts- und Privatjetreiseflüge für Swarovski durch und besitzt derzeit drei Flugzeuge. Ein Flugzeug im Privatbesitz der Familie Swarovski soll bereits veräußert worden sein, berichtete die "TT". Ebenfalls verkauft werden soll die Tochterfirma TJS Malta, die Tochter in San Marino soll bereits 2020 unter den Hammer gekommen sein. Im Besitz von Swarovski soll dagegen die Catering-Tochter Cloud Number9 bleiben, hieß es.

