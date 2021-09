Finanzminister Blümel ist zum zweiten Mal Vater geworden

(c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Blümels Lebensgefährtin Clivia Treidl brachte in der Nacht auf Donnerstag einen Sohn zur Welt.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) ist in der Nacht auf Donnerstag zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Lebensgefährtin Clivia Treidl brachte einen Sohn zur Welt, bestätigte sein Sprecher. Der Name des Babys ist noch nicht bekannt.

Im Frühling vergangenen Jahres war die Tochter des Paars geboren worden. Es sind nicht die einzigen Kinder, die in der türkis-grünen Periode das zur Welt kamen. Mitte Juli wurde Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) Mutter eines Sohns, schon am Drei-Königs-Tag brachte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ihren Sohn zur Welt. In einigen Wochen wird Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erstmals Vater.

(APA)