(c) imago images/Ritzau Scanpix (Olafur Steinar Gestsson via www.imago-images.de)

Im Flex, der Grellen Forelle, oder dem Praterdome auf die Gästeliste: Die Aktion der Stadt Wien und der Vienna Club Commission soll noch mehr junge Menschen zum Impfen anregen.

Impfbus, Impfboot, Impfen im Stephansdom - zu der mittlerweile recht langen Liste an Impfaktionen der Stadt Wien gesellt sich am Freitag eine weitere: Nun setzt Wien auf Party. So bekommen alle, die sich zwischen 1. und 8. Oktober impfen lassen, einen gratis Gästelistenplatz für Samstag, den 30. Oktober in einem von 25 Wiener Clubs.

Das kündigte ein Sprecher des Gesundheitsstadtrats Peter Hacker an. Die Aktion „Gib Gästeliste“ wurde von der Stadt Wien gemeinsam mit der Vienna Club Commission ins Leben gerufen.

Um in den Genuss des Angebots zu kommen, müssen Interessierte nach der Impfung - für die keine Anmeldung notwendig ist - eine E-Mail an mit dem Betreff "Gib Gästeliste" an info@viennaclubcommission.at schicken. Danach bekommt man eine Liste mit Clubs zugeschickt, die an der Aktion teilnehmen. Verteilt werden die Plätze nach dem Prinzip "First come, first serve", heißt es dazu aus dem Büro von Peter Hacker. Für den Eintritt muss dann vor Ort noch der Impfnachweis - mittels Impfpass oder Grünen Pass - hergezeigt werden.

Folgende Clubs nehmen an der Gästelisten-Aktion teil: B72, Black Market, celeste, Chelsea, Club Village, Fanialive, Flex, fluc + fluc wanne, Grelle Forelle, Inc., Kramladen, O - der Klub, Ponyhof, Praterdome Wien, Pratersauna, Praterstrasse, rrr, SASS Music Club, U4 Vienna, USUS am Wasser, theLOFT, VIE i PEE , Viper Room Vienna, Volksgarten, Das Werk Wien.

(red.)