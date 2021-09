Urban Food: Der ideale Einkaufszettel

Designerin Kathrina Dankl macht mit einer Ausstellung bewusst, wie gewichtig selbst der Besuch im Supermarkt sein kann.

Manchmal sind es gar nicht die großen Entscheidungen, mit denen wir ewig hadern, die zu Veränderung führen. Ganz oft sind es die kleinen, die wir habituell, ganz automatisch und immer wieder treffen, die viel eher formen, wer wir sind und welchen Effekt wir auf unsere Umwelt haben. Man denke etwa an den Schokoladenriegel, den wir uns an der Kassa noch schnell in den Einkaufswagen schmeißen, oder den Coffee to go auf dem Weg in die Arbeit. Ebendiese Gedanken veranschaulicht die Grazer Designerin Kathrina Dankl mit ihrem Festivalbeitrag „Ideales Essen erleben“ für die Vienna Design Week. „Beim Thema Essen ist die Diskrepanz zwischen den Idealvorstellungen von Prozess, Konsum und Herkunft und dem, wie es wirklich gelebt wird — nämlich oft lustgesteuert —, riesig“, beschreibt Dankl.

Kathrina Dankl Christoph Panzer

Mit ihrem Designstudio setzt sie sich seit Jahren immer wieder mit Lebensmittelverschwendung und dem ökologischen Effekt gelebter Esspraktiken auseinander. Bei der Maß-Greißlerei Lunzer in der Wiener Heinestraße hat Dankl etwa mitgestaltet, wie der Kunde das Einkaufen erlebt. Im Geschäft verteilte Informationen über richtige Lagerung und Rezeptideen sollen für den richtigen Umgang mit Lebensmitteln sensibilisieren. In Zusammenarbeit mit der Bäckerei Felzl hat Dankl Snacks aus Brot vom Vortag und einen Automaten entwickelt, bei dem man rund um die Uhr Brot kaufen kann — auch jenes, das es bis Ladenschluss nicht über die Verkaufstheke geschafft hat.

Die Rechnung

In der Festivalzentrale der Vienna Design Week am Sachsenplatz im 20. Bezirk hat sie jedenfalls eine Art Snackbar errichtet. Besucher und Besucherinnen haben die Wahl zwischen verschiedenen Imbissen, werden je nach Entscheidung über Designprojekte informiert, die Konsumverhalten neu denken, hinterfragen, einordnen. Es sind Arbeiten, die in den letzten Jahren bereits in unterschiedlicher Form im Programm der Design Week vertreten waren, ein „Best of“ sozusagen, ergänzt um internationale Positonen.

Thematisch spannt sich der Bogen von der Wahrnehmung menschlicher sowie pflanzlicher Formideale („Grown this way“) über Flechten als zukunftsträchtige Nahrungsergänzung („Unseen Edible“) zu einer konzeptionellen Auseinandersetzung mit Toxinen in Lebensmitteln („Eating Death“). Gleichzeitig gibt Dankls Ausstellung auch Einblicke in die Tragweite persönlichen Konsumverhaltens, die den Besuchern via Kassabon präsentiert werden. „Essen eignet sich gut für die Vermittlung komplexer Themen, weil es jede und jeden etwas angeht und wir täglich dazu Entscheidungen treffen. Trotzdem ist die Ausstellung mit Humor zu nehmen“, so Dankl. Wenn man künftig auch mit den kleineren Entscheidungen länger hadert, würde es sie wohl auch nicht stören.