Nägel mit Köpfen

Einst galt sie als nicht besonders raffiniert, heute erlebt Nail-Art zunehmend eine Umdeutung als Kunst auf kleinstem Raum und ernst zu nehmendes Phänomen mit viel Fingerspitzengefühl.

Das offizielle Statement flimmerte als gefühlsgeladener Clip über ihren Insta­gram-Account, das Netz aber wusste schon längst Bescheid: Kylie Jenner erwartet ihr zweites Kind. Jenner, 24, ist die jüngste Schwester von Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian und wurde mit der Gründung ihrer Kosmetiklinie selbst zur Milliardärin. Dass freilich der ohnehin kinderreiche Kardashian-Jenner-Clan weiter wächst, wäre an sich noch keine allzu spannende Nachricht, gäbe es an dieser Enthüllung – und wie sie zustande kam – nicht ein Detail am Rande, das wie kaum ein anderes verdeutlicht, wie die kosmetik­affine Online-Community aktuell so tickt.