Die neue Veröffentlichung mit dem Popstar soll nach über 60 Platten das letzte Album von Bennett sein.

Tony Bennett und Lady Gaga verbindet eine der ungewöhnlichsten Freundschaften im Showgeschäft. Er: 95 Jahre alt, 19-facher Grammy-Preisträger und einst von Frank Sinatra der "beste Sänger im Business" genannt. Sie: sechzig Jahre jünger, 150 Millionen verkaufte Tonträger und seit 15 Jahren als Schauspielerin, Sängerin und Komponistin die vielseitigste Künstlerin ihrer Generation.

2011 haben sich beide erstmals bei einer Gala getroffen, dann ein erstes gemeinsames Lied für ein Duett-Album von Bennett aufgenommen und schnell beschlossen, ein komplettes Album zusammen aufnehmen zu wollen. 2015 kam "Cheek to Cheek" mit Jazzstandards, erreichte in den USA die Nummer eins der Charts und gewann einen Grammy. Sechs Jahre später erscheint nun am morgigen Freitag ein weiteres Album der beiden.

Es trägt den Titel "Love for Sale", ist mit zwölf Coversongs ein Tribut an den Jazzkomponisten Cole Porter - und soll nach über 60 Platten Bennetts letztes Album werden. Vor fünf Jahren ist bei ihm Alzheimer diagnostiziert worden.

Die Rührung des Publikums angesichts plötzlich doppeldeutiger Songzeilen soll groß gewesen sein. "And let the music play as long as there's a song to sing / And I will stay younger than spring", hat Bennett gesungen.

