Nach dem Dornröschenschlaf ein doppelter Espresso

Auf das Neo-Biedermeier folgen die Roaring Twenties: Die Modewoche in Mailand warf nach 18 Monaten Pause wieder ihren Partymotor an. Postpandemische Mode soll die Tristezza im Lockdownmodus wohl auch formal möglichst rasch vergessen lassen.

Während des ungeheuer populären Salone del Mobile, der Möbelmesse, die Anfang September überraschenderweise doch noch in abgespeckter Version in Mailand stattfand, war die Euphorie groß, neu und staatstragend: Sogar Staatspräsident Mattarella pries den symbolträchtigen „spirito di ripartenza“, den Willen des Neuanfangs. Das war vor wenigen Wochen, und trauten anfangs die Mailänder kaum dem Glück, wieder Designfeste feiern zu können, ist das bei der Modewoche schon wieder Routine.

Die schwarzen Limousinen stauen sich in engen Gassen und auf Straßenbahnschienen, die Show-Architekturen sind pompös wie eh und je, es wird geinstagrammed, getiktokt oder hie und da niedlich nostalgisch mitskizziert. Sogar die Presse aus den USA ist zurück – als einziges „Vogue“-Team ist jenes aus New York um Anna Wintour komplett zugegen. Nach einem internationalen Kahlschlag durfte sich auf Weisung des Mutterverlages Condé Nast selbst aus Deutschland, Spanien, Frankreich niemand akkreditieren. Die neue Chefin der „Vogue Italia“, Francesca Ragazzi, kann zwar nun zwischen Wintour und dem Europachef der Magazinfamilie, Edward Enninful aus London, Platz nehmen – ob sie sich aber in Paris bei den Schauen zeigen darf, ist fraglich.

Aus Asien ist indes gleich gar niemand da; für China und Japan herrscht etwa Dienstreiseverbot, was die Besucherinnen und Besucher aus Europa aufatmen lässt: Wegen der Bestimmungen sind die Einladungskontingente arg geschrumpft. Nicht auszudenken, wenn noch ein Kontinent untergebracht werden müsste. Der Wunsch und Wille, wieder die große Modeparty steigen zu lassen, ist jedoch spürbar – übrigens auch formal, da nach den (gedanklich in die Ferne rückenden) Monaten des Home-Office-Lebens und sozialer Entbehrungen jetzt Körperbetontheit angesagt ist: Aus dem Biedermeier geradewegs in die Roaring Twenties, so das Motto.

Der Wahlmailänder aus Wien ließ sich von Erinnerungen an unbeschwerte Kindheitstage leiten und blieb seiner freundlich farbenfrohen Ästhetik treu. Parallel lancierte er eigene Heimtextilien. (c) Getty Images (John Phillips)

Weniger Druck

„Für ein kleines Label wie das meine ist die Situation ein Segen“, gibt sich Arthur Arbesser, Österreichs berühmtester Modeexport, erfreut. „Der Druck, eine Laufstegshow zu zeigen, ist viel geringer als früher, ich kann machen, wonach mir der Sinn steht.“ Darum hat Arbesser auch eine etwas verträumte, von positiven Gefühlen getragene Kollektion entworfen. Manche Drucke sind ein Sammelsurium aus getrockneten Blumen oder fiktiven Fundstücken, „wie aus einer Truhe im Dachboden“, beschreibt es der Designer, dem der Sinn nicht nach Schwermut steht. Parallel stellt Arbesser eine neue Linie von Heimtextilien vor, mit Tischtüchern und Servietten, die ab sofort erhältlich sind: eine gute Erweiterung seiner Modelinie für alle, die Heimeligkeit nicht völlig aus dem postpandemischen Modus verbannen.

Je nachdem, wie lang es her ist, dass sie ihren Lockdown-Kokon verlassen haben, fühlen sich manche von der Verve der Fashion Week wohl überrumpelt. An Partys, Cocktails, Abendessen gibt es fast noch mehr als selbst in der „alten Normalität“. So nutzt etwa auch Online-Retailer Zalando die Gunst der Stunde für ein exklusives Dinner zum Start einer Designermodeoffensive für die Generationen Z und Alpha, die behutsam an Luxusprodukte herangeführt werden sollen.

Hier wie anderswo stehen die Zeichen auf Jugendlichkeit, und zwar nicht (nur) im Sinne eines gut erhaltenen Äußeren, sondern auch, weil eine möglichst junge Klientel erreicht werden soll. Spürbar ist das etwa bei der Präsentation von Boss, wo man nach dem „See now, buy now“-Prinzip sofort verfügbare Sportmode in Kooperation mit Russell Athletic zeigt. Mit Businessanzügen hat das wenig zu tun – diese haben sich im Lockdown ja als Umsatzwackelkandidat erwiesen. Wenig Bankerflair ist also zu spüren beim Boss-Nachmittagssportfest auf einem Baseballfeld in der Peripherie, komplett mit näselndem US-Stadionsprecher, tanzenden Maskottchen und viel Social-Media-kompatiblem Brimborium.

Zur Feier des 40-jährigen Bestehens seiner Zweitmarke gab Giorgio Armani sich mit einem umfangreichen, bunten Best-of selbst die Ehre. Parallel eröffnete er eine Ausstellung in seinen Silos. Beigestellt

Ein Visionär

Auf TikTok mag Giorgio Armani selbst zwar nicht gerade aktiv sein, als nimmermüde erweist sich Mailands Modegroßmeister aber weiterhin. 2019 sagte er ja als Erster sein Defilee coronabedingt – und geradezu orakelhaft – ab. Mit einer schier endlosen Präsentation von Damen- und Herrenmode seiner Zweitlinie Emporio Armani läutet er nun die Feier zu deren 40-Jahr-Jubiläum ein, zu der auch eine Ausstellung in seinem Personalmuseum Armani Silos zählt. Die Kontinuität seiner Vision ist wenige Tage später auch in der Giorgio-Armani-Hauptlinie zu spüren.

Nun zählt Armani (87) auch zu jenen Modemachern, die – gleich nach Beginn der Pandemie – eindringlich davor warnten, nach deren Abklingen so weiterzumachen, als wäre nichts geschehen. So wie auch Branchenkollegen kritisierte Armani damals einen drohenden „Point of no Return“ – das Tempo sei zu hoch, die Qualitätsansprüche im Sinken begriffen, nachhaltiges Handeln und Wirtschaften so gut wie unmöglich. Damals bekam Armani von allen Seiten Applaus, dieser scheint mittlerweile verhallt.

Was sich aber verändert hat, ist die Zusammensetzung des Schauenkalenders der italienischen Camera della moda: Wichtige Marken wie Bottega Veneta und Gucci fehlen, haben sich mittlerweile in eigenständige Zeitfenster verabschiedet. Bei Gucci, wo eine Vintagemode-Plattform lanciert wird, hört man, dies solle bis auf Weiteres beibehalten werden und eventuell zum postpandemischen Usus werden. Sind schon diesmal in Mailand die Reihen stark ausgedünnt und weniger Gäste zugelassen, würde dieses Sprengen des Kalenders noch mehr Exklusivierung bedeuten – sowie freilich zusätzliche Reisetätigkeit für jene Redakteure und Kunden, die sich zu solchen unabhängigen Schauen begeben würden.

Die Luxusmodehäuser Fendi und Versace haben zwei gemeinsame Kollektionen herausgebracht. Dafür haben Donatella Versace und Kim Jones ihre Rollen getauscht. (c) Getty Images (John Phillips)

Schwieriges Orakeln

Endverbraucher, Einkäufer und Journalisten stellen sich nun wohl alle die Frage, wie es formal und ästhetisch mit der Mode weitergeht, und das ist ja durchaus verständlich. Allein der um sechs Monate vorverschobene Präsentationsmodus verunmöglicht das spontane Reagieren auf eine konkrete Weltlage. Als die Pandemie 2020 begann, waren die Kollektionen für den Herbst des ersten Coronajahres schon fertig für den Laufsteg. Als später viele im Home-Office-Modus waren, hofften die Marken auf eine veränderte Situation im Frühling 2021 und reagierten verhalten auf diese Entwicklung.

Eklektizistisch bleiben viele Kollektionen und decken möglichst viele Trends ab, auch wenn offenkundig ist, dass sich viele der Kreativen nach Körperbetontheit und Gelegenheiten für ausgiebige Tuchfühlung mit Mitmenschen sehnen. Auf die Spitze trieben dieses Bild Donatella Versace und Kim Jones mit einer etwas bizarren, mit Logos überfrachteten „Fendace“-Kooperation von Fendi und Versace.

Das alles passt aber gut zur Euphorie, die in Mailand seit wenigen Wochen und dem eingangs bereits erwähnten Testlauf des Stadtlebens während des Fuorisalone-Treibens herrscht. Es muss nicht immer ein ohrenbetäubender Trommelwirbel sein, der die tönende Aussage der Mode unterstreicht (für derlei hatte sich Veronica Etro zum Leidwesen mancher Gäste entschieden); zum Glück erzählen verhalten geschmackvolle Positionen eine Geschichte von sprezzatura und buon gusto – so etwa Walter Chiapponi bei Tod's und Guillaume Meilland bei Salvatore Ferragamo. Auch und gerade eine solche Mode wird es postpandemisch brauchen, denn die neue Normalität wird wohl – Spoiler Alert! – nicht nur aus Party bestehen.