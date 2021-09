Wer hat gute Chancen, der nächste Bond zu werden?

(c) imago images/ZUMA Wire (Sony Pictures via www.imago-images.de)

Von Lashana Lynch über Henry Cavill bis Tom Hardy: So gut werden die Chancen der Schauspieler für die Rolle des Agenten 007 von den Buchmachern eingeschätzt.

Der neue Bond-Film mit Daniel Craig ist gestartet, seine Nachfolge ist aber noch offen. Die Vergleichsplattform Sportwettentest hat die Quoten der Buchmacher für die Nachfolger analysiert. Danach, wer die höchsten Wahrscheinlichkeiten hat, in Zukunft den Superagenten zu verkörpern. Dabei zeigt sich: Etablierte Hollywood-Größen haben eher geringe Chancen.

Der zehnte Platz auf der Top Ten Liste geht mit 9,4 Prozent an Tom Hiddleston. Der 1981 in London geborene Schauspieler wurde als Loki in der Comicverfilmung „Thor“ bekannt. Es folgten Rollen in der Verfilmung des Comics „Die Rächer“. Für seine Rolle als Spion Jonathan Pine in der Serie „The Night Manager“ bekam er einen Golden Globe. Für Naomie Harris, die im neuen Bond-Film Eve Moneypenny verkörpert, wäre er der Favorit. Allerdings: Attraktiv finden ihn wohl nicht alle.

Tom Hiddleston (c) imago images / VCG (via www.imago-images.de)

Mit 11,1 Prozent folgt auf dem neunten Rang die erste weibliche potenzielle Bond-Nachfolgerin: Die 33-jährige Lashana Lynch spielt im neuen James Bond-Streifen „Keine Zeit zu sterben" eine Nebenrolle. Dass der nächste Bond eine Frau wird, wurde von Produzentin Barbara Broccoli aber schon mehrmals ausgeschlossen.

Auch der Superman- und The Witcher-Star Henry Cavill ist schon lange im Gespräch als neuer James Bond. Angeblich wurde Daniel Craig ihm in den frühen 2000er Jahren vorgezogen, weil er zu stämmig war. Bei den Buchmachern kommt der Brite mit 11,6 Prozent auf dem achten Platz zu stehen.

Henry Cavill in seiner Rolle als Witcher. (c) imago images/Cinema Publishers Collection (James Minchin via www.imago-images.de)

Idris Elba ist bereits seit Jahren für die Rolle im Gespräch. Der frühere Bond-Darsteller Pierce Brosnan hatte 2015 erklärt, der Spion im Dienste ihrer Majestät könnte bald auch "von einem großartigen schwarzen Schauspieler" verkörpert werden: "Idris Elba hat ganz sicher die nötige Statur, die Ausstrahlung und die Präsenz dafür.“ Aber wurde er mittlerweile schon zu oft genannt? Und: Mit 49 Jahren gehört er schon zu den älteren Kandidaten.

Outlander-Star Sam Heughan liegt mit 13,2 Prozent auf dem sechsten Platz. Der 41-jährige Schotte gehört zu den unbekannteren unter den Kandidaten - was sicher kein Nachteil ist. Übrigens sprach er schon 2005 für die Rolle als James Bond vor. Und in seinem letzten Action-Film "SAS: Red Notice" spielt Heughan bereits einen Agenten.

Sam Heughan als Outlander. (c) imago/ZUMA Press (imago stock&people)

Die Top Fünf

Dem walisischen Schauspieler Luke Evans wird eine Gewinnchance von 16 Prozent zugerechnet. Evans gehörte zum "Hobbit"-Cast und spielt auch gerne in Actionfilmen mit - etwa in mehreren Teilen der "Fast and Furious"-Reihe sowie "Dracula Untold". Der Waliser wäre der erste schwule Darsteller, der Bond spielen würde. Und, auch wenn das wohl wenig hilft: Er kann singen.

Clive Standen liegt bei 20 Prozent. Geboren wurde er übrigens in Holywood - mit einem L -, einer nordirischen Stadt unweit von Belfast. Er spielte Private Harris in drei Folgen der Science-Fiction-Fernsehserie Doctor Who und später Archer in der dritten Staffel von Robin Hood (dann wurde die Serie eingestellt). In der extrem blutigen Serie „Vikings“ spielte er die Rolle des (recht uncharmanten) Rollo.

Clive Standen in "Vikings". (c) imago/Cinema Publishers Collection

James Norton landet mit 22 Prozent auf dem dritten Platz. Der 36-jährige Brite ist international wenig bekannt, er spielte bisher etwa in britischen Fernsehserien wie „Happy Valley" und „Grantchester“. Im Sommer sagte er übrigens zur Frage, was er in die Rolle einbringen würde: ‘I’m a type one diabetic. How cool would it be to have a diabetic Bond?“

James Norton in der US-Serie "The Nevers" (c) imago images/Cinema Publishers Collection (Keith Bernstein/HBO via www.imago-images.de)

Mit 30 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit liegt der in Simbabwe geborene Regé-Jean Page, der als von Selbsthass gepeinigter Schönling in der Netflix-Serie “Bridgerton” bekannt wurde, auf dem zweiten Platz. Er gab übrigens bereits bekannt, dass er für weitere Folgen der erfolgreichen Seifenoper nicht zur Verfügung stehe. Page ist erst 31 Jahre alt. Zu jung für Bond? Zu den Gerüchten sagte er: "Ah, das B-Wort. Ich denke, wenn man Brite ist und etwas Nennenswertes macht, von dem andere Menschen Notiz nehmen, dann fangen sie automatisch an, darüber zu reden.“ Er fühle sich jedenfalls geschmeichelt.

Regé-Jean Page in der Seifenoper “Bridgerton” . (c) imago images/Cinema Publishers Collection (via www.imago-images.de)

Favorit ist Marvel-Star Tom Hardy: Die Gewinnchance des Briten wird mit 35 Prozent errechnet. Mit abgründigen Figuren hat er viel Erfahrung, er zeigte auch sein Talent für Action. Allerdings sagen viele: Hardy ist bereits eine Marke, durch seine Rollen in Filmen wie „Warrior", „The Revenant" oder „Mad Max: Fury Road" sehr bekannt. Er wurde auch schon für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Bisher war die Tradition bei der Auswahl der Schauspieler immer, auf ein unbekannteres Gesicht zu setzen.

Neben den bekannten britischen Schauspielern stehen auch Hollywood-Stars auf der Liste der potenziellen Bond-Nachfolger, etwa der Australier Chris Hemsworth, Brad Pitt oder Christian Bale. Ihre Chancen stehen aber schlecht. Insgesamt beziffern die Buchmacher die Wahrscheinlichkeit, dass ein US-Schauspieler den nächsten James Bond verkörpert, mit 6,7 Prozent.

(rovi)