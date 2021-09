Arbeitskräfte wanderten ab und kehren nicht zurück

(c) imago images/Walter Bibikow (Walter Bibikow via www.imago-ima)

Die Niederlande hatten im August mit 3,2 Prozent die zweitniedrigste Arbeitslosigkeit in der EU. Die Wirtschaft erholt sich gut.

Heuer wird das Wirtschaftswachstum in den Niederlanden nach Angaben des regierungsamtlichen Wirtschaftsforschungsinstituts „Centraal Planbureau (CPB)´´ voraussichtlich 3,9 Prozent betragen. Für 2022 prognostiziert das Institut 3,5 Prozent. Ferner meldet das CPB im Herbstgutachten, dass die Arbeitslosenquote auf 3,5 Prozent der Erwerbsbevölkerung gesunken ist. Laut Eurostat hatten die Niederlande Ende August mit 3,2 Prozent die zweitniedrigste Arbeitslosenquote in der EU, nach Tschechien.

In einigen Branchen, wie etwa der Gastronomie, herrscht Arbeitskräftemangel. Der Grund für den Mangel an Arbeitskräften in Bars, Beizen und Restaurants: Während des Lockdowns, als alle Gastronomiebetriebe geschlossen waren, wanderten viele Arbeitskräfte ab. Sie haben oft anderswo einen neuen Job gefunden und kehren nun nicht mehr in die Gastronomie zurück.