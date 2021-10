Wer die CDU nach Armin Laschet aus der Krise führen könnte

CDU-Parteichef Armin Laschet kann sich nur mit der Kanzlerschaft retten. Für den Fall, dass ihm das nicht gelingt, werden bereits Kandidaten für seine Ablöse gehandelt. Ein Überblick.

Tag fünf nach dem Debakel der vor Kurzem noch mächtigsten konservativen Kraft Europas – und Armin Laschet ist weiter im Spiel.

Am Sonntag stellte der unterlegene Spitzenkandidat noch den Anspruch auf den Kanzler, am Montag schwächte er ihn ab. Am Dienstag überlebte er knapp eine Parteisitzung, die um ein Haar zu einem Machtkampf eskaliert wäre. Doch Laschet tat, was er oft tut: Er fand in letzter Sekunde einen minimalen Kompromiss, der ihm das politische Überleben sicherte.

Die deutschen Unionsparteien stecken in der Krise. „Wir stehen vor einer existenziellen Frage“, sagte Carsten Linnemann, der stellvertretende Vorsitzende der Parlamentsfraktion von CDU und CSU, am Mittwochabend. Der schwächelnde Laschet erzeugt zudem ein Machtvakuum, das alte und neue Konkurrenten anzieht.

Die CDU-Politiker, denen Machtambitionen nachgesagt werden, haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind im Landesverband von Nordrhein-Westfalen beheimatet – und sie sind alle Männer.