Handel will Einwegpfand, Rückgabe per App

Einen überraschenden Schwenk unternehmen große Teile des Handels: Lebensmittelketten plädieren für die Einführung von Pfand auf Einwegverpackungen.

Große Handelsbetriebe im Lebensmittelbereich machen nach Jahrzehnten des Widerstands einen überraschenden Schwenk: Rewe (Billa), Hofer und Lidl sowie die Abfall Recycling Austria (ARA) sprechen sich dafür aus, dass für Einwegverpackungen ein Pfand eingehoben wird. In einer Aussendung von Freitagfrüh heißt es: „Rewe Group (unter anderem mit Billa, Billa plus, dm; Anm. d. Red.), Hofer und Lidl Österreich bekennen sich im Schulterschluss mit der Getränkeindustrie freiwillig dazu, diese Gebinde in den Filialen mit mehr als 400m² Verkaufsfläche zurückzunehmen.“ Man sehe in dem alternativen Vorschlag eine Gesamtlösung mit Weitblick, einen „freiwilligen Schulterschluss der Vernunft“. Die Wirtschaftskammer ist dezidiert nicht Teil dieser Allianz, auch der Spar-Konzern nicht.