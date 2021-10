24hwien: Ein Tag mit den Wiener Einsatzkräften

Die Arbeit der Wiener Einsatzkräfte ist manchmal kurios - am Freitag berichten sie auf Twitter darüber.

Am 1. Oktober berichten die Wiener Polizei, Berufsfeuerwehr- und rettung sowie die Wiener Linien und die Gruppe für Sofortmaßnahmen auf Twitter über ihre Arbeit.

„In der #Leopoldstadt konnte wohl jemand nicht erwarten, bis der Supermarkt aufmacht und hat die Scheibe eingeschlagen. Theodor/7 ist auf dem Weg. #24hwien“. Tweets wie diese lassen heute tief Blicken - und zwar in die Arbeit der Wiener Einsatzkräfte. Sie berichten am Freitag in einem Social Media-Marathon über ihre Arbeit.

Mit dabei ist nicht nur die Polizei Wien, sondern auch Berufsrettung, die Berufsfeuerwehr und andere Abteilungen und Unternehmen der Stadt Wien: die Wiener Linien, die MA48, die Wiener Tierrettung sowie das Team Sofortmaßnahmen.

Die Aktion ist nicht ganz neu, auch in den vergangenen Jahren berichtete das Social Media-Team der Polizei Wien unter dem Hashtag #24h133 einen Tag lang von fast all ihren Einsätzen. Diesmal wurde die Informations-Offensive jedoch ausweitet. Die Twitter-Accounts @LPD, @Stadt_Wien, @BFWien und @wienerlinien sind diesmal dabei.

Dass dabei nicht unbedingt die ganz heiklen Einsätze gezeigt werden, wird schnell klar.

Auch der eine andere Twitter-User sprang auf den trendenden Hashtag auf:

(red.)