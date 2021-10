Slowenien boykottiert EU-Staatsanwaltschaft

Die neue EU-Strafverfolgungsbehörde kann vier Monate nach Beginn ihrer Tätigkeit noch immer nicht in Slowenien gegen Betrug mit EU-Subventionen ermittlen, warnt die leitenden EU-Staatsanwältin Kövesi.

Die slowenische Regierung hat ihr wiederholtes Versprechen, voll an der neuen Europäischen Staatsanwaltschaft teilzunehmen, nach vier Monaten noch immer nicht erfüllt. Seit 1. Juni ermittelt die EU-Strafverfolgungsbehörde, an der 22 Mitgliedstaaten teilnehmen, von ihrem Sitz in Luxemburg aus gegen schweren Mehrwertsteuerbetrug und den Missbrauch von EU-Budgetmitteln. Sie bedient sich dazu der nationalen Justizsysteme und entsendet sogenannte delegierte EU-Staatsanwälte in die teilnehmenden Staaten. 21 der 22 Mitgliedstaaten haben solche delegierten Staatsanwälte nominiert - Slowenien jedoch noch immer nicht.