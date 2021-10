Salvini stolpert über seine mächtige "Bestie"

Luca Morisi, dem Spin-Doktor des Lega-Chefs, wird illegale Prostitution und Drogenhandel vorgeworfen. Er bringt Salvini just vor wichtigen Testwahlen in Bedrängnis.

Ausgerechnet „das Vieh“ ("La Bestia") bringt Italiens Rechtspopulist Matteo Salvini vor seiner wichtigsten Testwahl seit Langem in Bedrängnis. Denn dank der „Bestia“, seinem mächtigen und umstrittenen Social-Media-Apparat, hatte der Chef der Lega mit Attacken, Beleidigungen und zwielichtigen Witzen in den letzten Jahren eine immer größere Anhängerschaft gewonnen.

Auch vor den Kommunalwahlen am Sonntag und Montag hatte Salvini auf seine „Bestie“ gesetzt. Gewählt werden unter anderem die Bürgermeister in Rom, Mailand oder Bologna neu. Doch just vor dem Urnengang bringt das gefürchtete „Gehirn“ der „Bestie“, der enge Salvini-Vertraute Luca Morisi, seinen Chef wegen Drogen und homosexueller Prostitution in Verlegenheit.