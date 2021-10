Sorge um die Telekom Austria

Der mexikanische Großaktionär América Móvil greift hart durch: 15.000 Handymasten des österreichischen Konzerns werden ausgegliedert, Abteilungen nach Bulgarien verlegt.

Die Sache war schon zu Beginn ziemlich vertrackt. Am 23. April 2014 war das, und auf der Tagesordnung stand eine Aufsichtsratssitzung der Staatsholding ÖIAG. Gerade erst waren die Vertragsverhandlungen mit América Móvil abgeschlossen worden – das mexikanische Unternehmen verfügte zu dem Zeitpunkt über ein Aktienpaket an der Telekom Austria von 26,8 Prozent. Der sogenannte Syndikatsvertrag, der das friedliche Miteinander der beiden Telekom-Großaktionäre América Móvil und ÖIAG regelte, musste also nur mehr vom ÖIAG-Aufsichtsrat abgesegnet werden. Ein reiner Formalakt, doch es spießte sich gewaltig. Denn eine ganze Reihe von Aufsichtsräten erschien nicht zur Sitzung – die einen aus Protest, die anderen, weil sie zu urlauben beliebten. Es folgten dramatische Stunden. Am späten Abend konnten dann doch einige Mitglieder eingeflogen werden, das Gremium war beschlussfähig. Und der Syndikatsvertrag konnte unterzeichnet werden. Doch jetzt, mehr als sieben Jahre später, macht ebendieser Vertrag schon wieder einige unrund.