Reparatur-Gene für das Innenohr

Der Mediziner Lukas Landegger möchte angeborene Taubheit und schwere Gleichgewichtsstörungen mit gentherapeutischen Verfahren behandeln.

In unserem täglichen Leben ist das Innenohr extrem wichtig, denn es ist sowohl Hör- als auch Gleichgewichtsorgan“, sagt Lukas Landegger. „Der aufrechte Gang hängt ebenso von ihm ab wie die Kommunikation.“ Der in Tirol aufgewachsene Salzburger ist Assistenzarzt an der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten (HNO) der Med-Uni Wien und baut dort gerade eine Forschungsgruppe im Bereich der Innenohr-Gentherapie auf. Dass man noch relativ wenig über das Innenohr weiß, stachelt seinen Forscherdrang an. „Man kann hier nicht einfach eine Gewebeprobe nehmen und untersuchen, denn damit würde man die Funktion dieses kleinen, hoch spezialisierten Organs zerstören. Noch dazu ist es in einen der härtesten Knochen des menschlichen Körpers eingebettet.“