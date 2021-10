„Wer die Immobilie schönredet, ist entlarvt“

Unverbauter Blick: Bei diesem neuen Wohnhaus in Wien 15 könnte diese beliebte Wortwahl tatsächlich das heißen, wofür sie oft gehalten wird: dass der Blick auch unverbaut bleibt.

Immobilieninserate sprechen eine eigene Sprache, manchmal behübschen sie die Realität.

Doch die Digitalisierung sorgt auch da für immer mehr Transparenz. Was man dennoch beachten sollte.

„Bastlerhit“, „verkehrsgünstig“ oder „belebte Gegend“ – Bezeichnungen wie diese sind in so manchem Immobilieninserat zu lesen. Während sich hinter Ersterem bekannterweise meist Sanierungsbedarf verbirgt, deuten die beiden Letzteren, wie AK-Wohnrechtsexpertin Simone Brunnhauser weiß, auf eine eher laute Umgebung hin. „,Verkehrsgünstig gelegen‘ ist ein Klassiker, hinter dem sich meistens eine Lage an einer stark frequentierten Straße verbirgt“, sagt Brunnhauser. Werde eine Gegend als „belebt“ bezeichnet, könne das beispielsweise auf das Vorhandensein diverser Lokale und somit nächtlichen Lärm hindeuten.