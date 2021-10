Ungarns Oppositionsfront sucht den Anti-Orbán

Die erste Runde auf der Suche nach einem Spitzenkandidaten für das Oppositionsbündnis gewann eine Sozialistin, die ein gefundenes Fressen für Premier Orbán wäre.

Wien/Budapest. Die ungarische Opposition nimmt sich Anleihen bei Israel. Um Langzeit-Premier Viktor Orbán bei den Parlamentswahlen im Frühjahr 2022 nach dann zwölfjähriger Ära aus dem Amt zu verdrängen, schlossen sechs Parteien, die das Spektrum von linksliberal bis rechtsnational abdecken, ein Wahlbündnis unter dem großspurigen Slogan „Epochenwechsel“.



Was in Jerusalem Naftali Bennett und Yair Lapid und ihrer Achtparteien-Koalition im Juni gelang – das Ende der Ära Netanjahu nach zwölfjähriger Amtszeit – steht in Budapest Kárla Dobrev und Gergely Karácsony noch bevor. Die Rivalitäten treten nun stärker zutage. Dabei hatte Dobrev angekündigt, nur nett über die Konkurrenz zu sprechen.