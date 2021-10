MFG-Aigner: Viele Schulabmeldungen „sind nicht bedenklich“

Steuerberater Joachim Aigner erreichte mit MFG 6,2 Prozent in Oberösterreich.

Was er bisher gewählt hat, will Joachim Aigner nicht verraten. Die Regierung sollte nur aus Experten bestehen, sagt der MFG-Spitzenkandidat in Oberösterreich.

Die Presse: Was war Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für Menschen in Oberösterreich, MFG zu wählen?

Joachim Aigner: Wir waren sehr nah am Bürger. Wir haben uns auf Informationsveranstaltungen Probleme angehört, Lösungsansätze präsentiert und die Sorgen in unsere Überlegungen einfließen lassen.

Ungeimpfte wählten zu 23 Prozent MFG, FPÖ zu 48 Prozent. Beide Parteien sind skeptisch bis ablehnend gegenüber der Corona-Impfung. Ist nicht das der Grund?