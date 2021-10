(c) imago images/Rudolf Gigler (Rudi Gigler via www.imago-images.de)

MFG-Spitze am Wahlabend in Oberösterreich

Hinter der MFG tut sich eine ganze Parallelgesellschaft auf.

Von der Anmutung der handelnden Personen her erinnerte der Auftritt der MFG-Spitze am Wahlabend in Oberösterreich ein wenig an das Team Stronach. Dieses hielt sich allerdings nicht sonderlich lang. Es wäre verwunderlich, wenn das bei der MFG – noch dazu eine One-issue-Partei – anders wäre.