EU an Polen: Coronahilfen erst nach Reformen

(c) imago images/ZUMA Wire (Attila Husejnow via www.imago-images.de)

Die Kommission hält Gelder zurück. Polens Verfassungsgericht entscheidet über den Vorrang nationalen Rechts.

Wien/Brüssel/Warschau. Im 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU sind 24 Milliarden für Polen vorgesehen – doch die Kommission hält das Geld vorerst zurück. Der Grund: Die Behörde knüpft die Auszahlung an die Einhaltung des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsländern; und hier zählt die Regierung in Warschau zu den großen Sorgenkindern. Allein wegen der Reform des Justizsystems laufen mehrere Verfahren gegen das osteuropäische Land. So hat die Kommission Zweifel an der Unabhängigkeit des polnischen Verfassungsgerichts. Vorsitzende Julia Przylebska ist eine enge Vertraute von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski.