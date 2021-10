Senioren tanzen jetzt im Jenseits

Clubbings im Tanzcafé, Graffiti-Workshops mit Street-Art-Künstlern: Die älteren Stadtbewohner sollen sichtbarer werden – und mit unkonventionellen Angeboten neue Kontakte, auch zu Jüngeren, knüpfen können.

Wien. An sich hat das Wiener Nachtleben nicht den schlechtesten Ruf, das Clubleben ist (außer es ist gerade Pandemie) ein lebendiges. Für die Jungen in der Stadt. Für jene älteren Menschen aber, die durchaus auch gern (ab)tanzen würden, „wird in Wien ganz wenig geboten“, sagt Markus Gebhardt, der die „Wiener PensionistInnenklubs“ – in denen sich Senioren nachmittags zum Tratschen oder für Aktivitäten treffen können – in den Bezirken Mariahilf, Neubau und der Josefstadt leitet.