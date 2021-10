Jetzt gehst du: Der Abschied von meinem Vater

Vor drei Tagen wolltest du unbedingt in deine Werkstätte. Du konntest den Weg kaum mehr bewältigen, warst zu schwach, dich einer Arbeit zu widmen, doch du bist geblieben, hast herumgekramt, einfach getan. Ich sinne nach, ob du in dieser knappen Stunde ahntest: dass du das letzte Mal hier bist.

Es ist Montag, späterer Vormittag, mein Handy läutet. Sofort ist dieser Anflug von Sorge da – und der immer gleiche Gedanke, der mich seit Monaten begleitet, wenn der Name einer Pflegerin meines Vaters auf dem Display erscheint: „Hoffentlich ist nichts passiert.“ Mit sorgenvoller Stimme teilt mir Anja mit, dass mein Vater heute nicht wach wurde und auch nicht zu wecken ist. Ich mache mich rasch auf den Weg. Während der fünfzehnminütigen Autofahrt denke ich an gestern Abend. Es war das erste Mal, dass mein Vater nicht selbstständig zu Bett gehen konnte, er war zu schwach. Ich will die aufkommenden Gedanken nicht zulassen und rufe meine Frau an. Sie hört zu, ist spürbar bei mir, das tut mir gut. Anja empfängt mich schon im Garten. Kurz darauf setze ich mich zu dir, nehme deine Hand, mit meiner anderen streiche ich über deinen Kopf. „Kein Fieber“, registriere ich nebenbei, der Puls deutlich rascher als sonst, die Atmung vertieft. Auf meine Ansprache reagierst du nicht, es gelingt auch mir nicht, dich zu wecken. Ich schaue dich an, spüre deine Hand in meiner und „weiß“: Es ist es so weit, du gehst.



Ich fühle mich schwer, höre meinen eigenen Atem, sitze einfach da. Ich weiß nicht, wie lange: Sekunden, eine Minute, länger? Danach bespreche ich mich kurz mit Anja und rufe meine Frau, meine Schwester und die Kinder an. Kaum zwei Stunden später sind alle da. Umarmungen, Blicke, kurze Bemerkungen. Nach dem ersten „Zum Opa schauen“ sitzen wir in der Küche. Fragen, Hoffnungen und Wünsche. Vielleicht kann Opa doch noch einmal seine Kräfte mobilisieren. Wir sprechen leise, bewegen uns behutsamer. Dazwischen: gemeinsames Schweigen. Dem Sterben Raum geben, denke ich und bin froh, dass wir zusammengekommen sind. Gegen 19 Uhr: der Abschied. Ein letztes Mal ein paar Minuten mit Opa sein. Jeder für sich, jeder auf seine Art. Meine Schwester und die Kinder fahren zurück in die Stadt, und auch Anja zieht sich zurück. Jetzt sind wir allein. Ich sitze bei dir, immer wieder streiche ich dir über den Kopf, die Arme, nehme deine Hände. Dein Atmen wird schwerer; du bist irgendwo in diesem Übergang, vom Leben – wohin?



Du bist fast 98, ich bin 60. Meine Gedanken beginnen zu wandern. Unsere Ausflüge fallen mir ein, besonders einer. Du hast ein Wasserrad mit uns gebaut, den Ort weiß ich heute noch. Bis zu den Knien im Wasser, die Aufregung war groß. Was bewegte dich damals, an diesem Ort, an dem du deine Kindheit verbrachtest, frage ich mich, den Blick auf dich gerichtet. Eine Kindheit in den Dreißigerjahren, geprägt von Armut und dem frühen Tod der Eltern. Voll Dankbarkeit erzähltest du oft, welch Glück du hattest, dass du eine Bäckerlehre machen durftest. Die Berufsschule war zu weit weg, die Meisterprüfung hast du dennoch bestanden. Wie stolz mich das immer machte! Und dann, mit 18, in den Krieg. Frankreich, Russland, fast zwei Jahre Gefangenschaft. Erst im Alter konntest du darüber sprechen. Bis zuletzt war es für dich selbst schwer fassbar, wie und warum gerade du diese Zeit überlebt hast. Deine lebenslange Bescheidenheit und Dankbarkeit rühren wohl aus dieser Zeit.



Ich lasse dich kurz allein, gehe durch den Garten. Ich bin in dieser „existenziellen Gestimmtheit“, in der das Sein keine Worte mehr benötigt. Ich verweile in ihr. Eine Form davon kenne ich aus meinem beruflichen Kontext. Doch diese ist anders.



Wieder bei dir, schmunzle ich. Vor drei Tagen wolltest du unbedingt in deine Werkstätte. Mein vorsichtiges Abraten übergingst du beharrlich. Du konntest den Weg kaum bewältigen, warst zu schwach, dich einer Arbeit zu widmen, doch du bist geblieben, hast herumgekramt, einfach getan. „Eine Ahnung vom Anfang“: Dieser wunderbare Buchtitel von Norbert Gstrein fällt mir ein. Ich sinne nach, ob du in dieser knappen Stunde diese Ahnung hattest: dass du zum letzten Mal in deiner geliebten Werkstatt bist.



Im Laufe der letzten Woche wurdest du rasch schwächer. Und gestern Abend fühlte ich sie, diese Ahnung. Du wolltest schon um 18 Uhr zu Bett. Deine Worte: „Ich kann nicht mehr, ich bin unendlich müde, bitte gib mir doch diese Tabletten.“ Dein bittender Blick und deine Worte: „Du bist doch Arzt, hilf mir, ich habe keine Kraft mehr, ich will sterben.“ Und jetzt sitze ich bei dir und denke an unsere wiederholten Gespräche zur Sterbehilfe. Den Spruch des Höchstgerichtes hast du gespannt erwartet, mich konfrontiert damit und warst enttäuscht, dass die Erarbeitung der konkreten Praxis noch längere Zeit dauern wird. All meine Gedanken dazu – Meinungen, Fragen, vermeintliche Antworten – liegen jetzt plötzlich vor mir. Hätte ich dir auf diese Weise helfen sollen?



Wir sprachen in diesem Jahr oft über den Tod, auch deinen vor uns liegenden. Mutig warst du, ohne Angst. Viele Winkel leuchteten wir aus, manches war schwer, doch es tat uns gut. Es war der plötzliche Tod meiner Mutter, deiner Frau, vor einem Jahr, der mir jeden Tag mit dir zum Geschenk werden ließ, mich so oft zu dir führte, uns so viel Zeit miteinander verbringen ließ. Wie wäre das gewesen, wenn ich dir „diese Tabletten“ gegeben hätte? Wie würde ich mich heute fühlen?

Wiederholt hast du versucht, mich dafür zu gewinnen. Dein Leben ist gelebt, sagtest du. Die Kinder groß, das Alter da, die Frau verstorben, das Gehen nur mehr mit Rollator möglich. Die Tage lang, nach vorne keine Hoffnung. Warum, fragtest du mich, darf ich nicht selbst entscheiden, wann ich gehen will – ich bin doch völlig klar im Kopf. Meine Antwort auf dein Bitten, auf diese für mich so große, schwere Frage, hat sich durch unsere Gespräche, unser letztes gemeinsames Jahr und diese Augenblicke hier gefestigt. Ich greife nach deiner Hand und danke dir für dein Verständnis. Es ist gegen 21 Uhr. Ich sage halblaut: „Ich komm gleich wieder.“ Und obwohl der Mediziner in mir denkt, du hörst es nicht, habe ich, dein Sohn, das Gefühl, es könnte anders sein.



Minuten später, kaum bin ich wieder bei dir – als hättest du auf mich gewartet –, machst du einen tiefen Atemzug. Und dann noch einen flachen – deinen letzten. Jetzt ist es still. Nur wir beide. Ich bleibe, minutenlang, ohne Gedanken. Nur wir und unsere Stille sind in diesem Raum. Kannst du sie spüren, so wie ich?