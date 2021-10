WU Wien gründet Stiftung für außerbudgetäre Projekte

Stiftungsmodell soll nachhaltige Mittel für außerordentliche Projekte zu den großen gesellschaftlichen Fragen sichern.

Um Projekte außerhalb des Regelbudgets durchführen und finanzieren zu können, gründet die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) eine Stiftung. Dabei sollen sowohl Forschungsprojekte als auch die Lehre unterstützt werden. Damit will man an der WU im internationalen Wettbewerb an Bedeutung gewinnen und den Bildungsstandort Wien stärken. Ziel ist, wissenschaftlich fundierte Antworten auf die großen Veränderungen zu geben und auf die Herausforderungen, die sich für Gesellschaft und Wirtschaftssysteme daraus ergeben. Universitäre Lehre und Forschung bilden dabei einen wichtigen Beitrag, allerdings seien die Universitäten aufgrund ihrer Struktur und Finanzierung finanziell nur eingeschränkt handlungsfähig, für Spitzenleistungen notwendige Sonderdotierungen im Rahmen der öffentlichen Finanzierung kaum möglich, heißt es seitens der WU.



Ein Stiftungsmodell soll nun langfristiges Wirken ermöglichen. Dabei steht laut Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger ein verantwortungsvoller und vor allem nachhaltiger Umgang mit den finanziellen Mitteln im Vordergrund. Das Stiftungsmodell biete sich für diese Zwecke an, das Grundkapital bleibt erhalten und ausschließlich aus den Erträgen werden Projekte finanziert. Die Mittel stammen vom 1975 gegründeten „Kuratorium zur Förderung der WU“. Dieser Unterstützerkreis überträgt seine Rücklagen sowie eine Immobilie an die Stiftung. Zudem hat die WU Drittmittel als Grundkapital in die Stiftung eingebracht. In Zukunft können Spender die Aktivitäten der WU über die Stiftung nachhaltig unterstützen. Eine moderne Governance inklusive externer Prüfer und Beiräte soll nachvollziehbare und gewissenhafte Prozesse sicherstellen und wird über den Einsatz der Mittel entscheiden. Konkret sollen Stipendien, zusätzliche Lehrstühle, der internationale Austausch, Forschungen und bauliche Maßnahmen finanziert und gefördert werden.

Web: www.wu.ac.at/wu-foundation