TU strukturiert Weiterbildung neu

Stärker individualisierbare Programme für Techniker und Führungskräfte.

Aufgrund der wachsenden Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft verzeichnet die TU Wien einen steigenden Bedarf nach individualisierter Weiterbildung. Diesem will man an der TU Wien Academy for Continuing Education (ACE), ehemals Continuing Education Center (CEC) mit einem innovativen Weiterbildungskonzept begegnen, das Wissenschaft, Technik und Wirtschaft miteinander vereint. Dazu hat die ACE spezielle MBA-Programme im Bereich Management ins Leben gerufen.



Neben neuen Programmen zu aktuellen Themen wie Digitale Transformation & Change Management, Strategic Management & Technology oder Innovation, Digitalization & Entrepreneurship wurde auch der bewährte General-Management-MBA in Kooperation mit der Donauuni Krems überarbeitet und kann nun entweder berufsbegleitend in vier oder als Vollzeitstudium in zwei Semestern absolviert werden. Bei Bedarf kann dieser mit einem themenspezifischen einsemestrigen Programm – zum Beispiel im Bereich strategisches Management – ergänzt werden. Weiters gibt es neue Tech-MBA-Programme in den Bereichen Robotics & Artificial Intelligence, Operations Management, Mobility Transformation, Automotive Industry und Modern Workplace & Facility Management. Diese wenden sich vor allem an Fach- und Führungskräfte des Mittelstandes. Laut Wolfgang Güttel, Dean der Academy for Continuing Education, ist „vor allem die Fähigkeit, Teams zu führen und auch technologische Veränderungsprozesse zu meistern, essenziell, um als Führungskraft erfolgreich zu sein“.

Web: www.tuwien.at