Weltweit mehr als fünf Millionen Covid-Tote

Innerhalb von 236 Tagen starben weltweit mehr als 2,5 Millionen Menschen an dem Virus. Für den rasanten Anstieg ist vor allem die Delta-Variante verantwortlich.

Weltweit haben die Covid-19-Todesfälle die Grenze von fünf Millionen überschritten. Das ergab eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Die Delta-Variante verursachte einen sprunghaften Anstieg der Todesopfer, vor allem unter ungeimpften Menschen. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung hat noch nicht eine Dosis eines Impfstoffs erhalten.

Laut der Reuters-Analyse dauerte es fast ein Jahr, bis die Zahl der Covid-19-Toten 2,5 Millionen erreichte. Die nächsten 2,5 Millionen Todesfälle wurden dagegen innerhalb von nur 236 Tagen verzeichnet.

In Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 8517 neue Positiv-Tests. Das sind 1306 mehr als am Samstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 64,4 von 64,3 am Vortag. 66 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 93.777. Insgesamt fielen in Deutschland bisher mehr als 4,2 Millionen Coronatests positiv aus.

700.000 Tote in den USA

Seit Beginn der Pandemie sind in den USA

mehr als 700.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus am Freitagabend veröffentlichten Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Mitte Juni hatte die Zahl der Toten in den USA die Marke von 600.000 überschritten. Das Land war zuletzt sehr heftig von der Delta-Variante betroffen, besonders die südlichen US-Bundesstaaten. Aktuell gehen die Fallzahlen aber langsam wieder zurück.

Die Impfkampagne war in den USA gut gestartet - kommt

mittlerweile aber nur noch recht schleppend voran. Bisher sind in

den USA erst 55,7 Prozent der rund 330 Millionen Menschen

vollständig geimpft. US-Präsident Joe Biden hatte zuletzt auf eine

weitgehende Impfpflicht für Arbeitnehmer gesetzt. Pro Tag sterben

aktuell deutlich mehr als tausend Menschen in den USA infolge einer

Corona-Infektion. Auch diese Zahl ist aber mittlerweile wieder

rückläufig.

(APA/DPA)