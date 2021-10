Britin Deignan Premierensiegerin von Paris-Roubaix

(c) AFP

Die 32-jährige Ex-Weltmeisterin Elizabeth Deignan aus dem Trek-Rennstall bejubelte nach 116 km, 30 davon über die gefürchteten Pflastersteine, einen prestigeträchtigen Premierenerfolg.

Die Britin Elizabeth Deignan hat nach einer eindrucksvollen Solofahrt die erste Auflage des Radklassikers Paris-Roubaix für Frauen gewonnen. Die 32-jährige Ex-Weltmeisterin aus dem Trek-Rennstall bejubelte nach 116 km, 30 davon über die gefürchteten Pflastersteine, einen prestigeträchtigen Premierenerfolg. Zweite wurde wie bei der WM in der Vorwoche die Niederländerin Marianne Vos (Jumbo/+ 1:17 Min.). Rang drei ging an Deignans Teamkollegin Elisa Longo Borghini (ITA/1:47).

Bei schwierigen Bedingungen mit teils nassem Untergrund, Wind und Regen in der Schlussphase gab es etliche Stürze. Die 118. Ausgabe der Männer geht am Sonntag in Szene.

