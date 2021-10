In Wien wurde am Samstag gegen die Coronamaßnahmen der Regierung demonstriert. Ein Teilnehmer einer Gegendemo wurde von einem Polizisten getreten. Die Wiener Polizei ermittelt nun gegen den Beamten.

Am Samstag demonstrierten rund 1000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Bei einer Gegendemonstration hat es am Nachmittag offenbar einen Polizeiübergriff gegeben. In sozialen Medien wurden Videos verbreitet, auf denen zu sehen ist, wie ein Polizist einen Demonstranten stößt und mit dem Schlagstock drangsaliert. Die Wiener Polizei teilte daraufhin mit, gegen den Beamten zu ermitteln.

"Das Verhalten des Kollegen ist für uns nicht nachvollziehbar und wird von uns nicht toleriert. Daher wurden die Ermittlungen aufgenommen", hieß es von der Landespolizeidirektion Wien auf Twitter.

Vorwürfe gegen Polizei

Für Aufregung hatten zuvor bereits Berichte gesorgt, wonach ein "Neonazi-Schlägertrupp" ein Kaffeehaus in der Nähe der Universität Wien demoliert habe, in das sich Gegendemonstranten geflüchtet hatten. Außerdem sollen aus den Reihen der Coronamaßnahmen-Gegner Wurfgeschoße in Richtung der Gegendemonstranten geflogen sein. Der Polizei wurde vorgehalten, nicht gegen die Coronamaßnahmen-Gegner vorzugehen, sondern stattdessen die linken Gegendemonstranten einzukesseln.

Als Hauptrednerin bei der Demonstration trat eine Beamtin aus dem Verteidigungsministerium auf, die seit geraumer Zeit mit scharfer Kritik an den Coronamaßnahmen für Aufsehen sorgt. Sie habe in ihrer Rede die anwesenden Polizisten aufgerufen, den Gehorsam zu verweigern, hieß es in Berichten in sozialen Medien.

(APA/Red.)