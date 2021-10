Drei Studentinnen in Russland getötet - 30-Jähriger auf der Flucht

Der 30-jährige Verdächtige soll drei junge Frauen umgebracht und mit einem Feuer in der Wohnung versucht haben, die Tat zu verschleiern.

Drei junge Studentinnen sind in Russland getötet worden - nun fahndet die Polizei unter Hochdruck nach einem 30-Jährigen. Er gelte als Tatverdächtiger in dem Mordfall, teilte die Polizei am Sonntag in der Region Orenburg mehr als 1.200 Kilometer südöstlich von Moskau mit. Die Medizinstudentinnen im Alter von 17, 18 und 19 Jahren sollen demnach in einer Wohnung gelebt haben.

Zwei Leichen waren bei Löscharbeiten entdeckt worden, eine dritte vor dem Haus in der Stadt Gai. Den Ermittlern zufolge wiesen die Körper Spuren von Gewalt auf. Medienberichten zufolge sollen die jungen Frauen am Donnerstag erstochen worden sein. Um Spuren zu verwischen, sei die Wohnung angezündet worden. Der Tatverdächtige soll demnach erst vor drei Monaten aus einem Straflager entlassen worden sein. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar.

(APA/DPA)