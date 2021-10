13.000 Teilnehmerinnen und ein Rekord bei Wiener Frauenlauf

Nach einem Jahr Corona-Pause wurde im Prater mit 2G-Regel wieder gelaufen. Die Kenianerin Gladys Chepkurui stellte über 10 km eine neue Bestzeit auf.

Die Kenianerin Gladys Chepkurui hat am Sonntag den Elitebewerb des 33. Frauenlaufes in Wien mit neuem Streckenrekord gewonnen. Die 27-Jährige verbesserte die zehn Jahre alte Bestmarke über fünf Kilometer in 14:49 Minuten deutlich. Julia Mayer egalisierte als Fünfte in 15:46 den österreichischen Rekord von Jennifer Wenth aus dem Jahr 2015. Die Niederösterreicherin hatte erst vor drei Wochen einen ÖLV-Rekord über 10 km geschafft.

Die Großveranstaltung im Prater ging nach der Absage im Vorjahr und der Verschiebung in den Herbst unter einem 2G-Konzept über die Bühne. Insgesamt waren 13.000 Läuferinnen und Walkerinnen mit dabei.

In Genf stellte unterdessen die für Bahrain startende Äthiopierin Kalkidan Gezahegne, Zweite des olympischen 10.000-m-Rennens in Tokio, in 29:36 Minuten einen neuen Weltrekord über 10 km auf.

(APA)