Kurz fordert glaubwürdige EU-Beitrittsperspektive für Westbalk-Staaten

Der Bundeskanzler nimmt am Dienstag und Mittwoch an dem informellen EU-Gipfel in Brdo teil. Am Dienstag soll es im Zuge eines Arbeitsabendessens der Regierungschefs zunächst vor allem um Europas Rolle in der Welt angesichts der jüngsten Entwicklungen, wie Afghanistan oder der amerikanisch-britisch-australischen Pazifik-Sicherheitspartnerschaft AUKUS gehen. Schwerpunkt der weiteren Beratungen am Mittwoch ist der Westbalkan in Form eines eigenen Westbalkangipfel.