Handel mit Evergrande-Aktien in Hongkong ausgesetzt

Unternehmen in der Krise

Das Zittern der Anleger vor einem Zusammenbruch des Immobilienkonzerns China Evergrande nimmt kein Ende.

Der Handel mit Aktien des hoch verschuldeten Unternehmens China Evergrande ist am Montag in Hongkong ausgesetzt worden, nachdem einige Anleihegläubiger mitgeteilt hatten, dass der Immobilienkonzern eine zweite wichtige Zinszahlung für Anleihen verpasst hat.

Die Aktien der Evergrande Property Services Group wurden ebenfalls ausgesetzt, wie die Hongkonger Börse mitteilte. Die Börse gab nicht an, warum der Handel mit den Aktien der Unternehmen ausgesetzt wurde, und es war unklar, wer die Aussetzung veranlasst hatte. Evergrande reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Das Zittern der Anleger vor einem Zusammenbruch des Immobilienkonzerns China Evergrande sorgte in den vergangenen Wochen für Turbulenzen beim Aktienkurs. Der Konzern, einst der Inbegriff des chinesischen Bau-Booms, steht bei Kunden, Banken und Anlegern mit mehr als 300 Milliarden Dollar (257 Milliarden Euro) in der Kreide. Bei Investoren stieg zuletzt die Hoffnung auf staatliche Hilfen. So signalisierte die chinesische Zentralbank Unterstützung für private Evergrande-Anleger.

