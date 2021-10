Medizin-Nobelpreisträger wird heute verkündet

Ist die Zeit reif für eine Corona-Auszeichnung? Fix ist: Vergeben werden die Preise heuer nicht in Stockholm - ausgenommen vielleicht der Friedensnobelpreis.

Mit der Bekanntgabe des diesjährigen Nobelpreisträgers für Physiologie bzw. Medizin eröffnet das Nobelpreiskomitee heute, Montag, in Stockholm die Nobelpreis-Woche. Am Dienstag erfolgt die Verkündung des Preisträgers für Physik, die Tage darauf die Auszeichnungen für Chemie, Literatur und Frieden und am Montag kommende Woche jene für Wirtschaftswissenschaften.

Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

In der Heimat, nicht in Stockholm

Die Nobelpreisträgerinnen und -träger werden ihre Auszeichnungen wegen der anhaltenden Pandemie heuer erneut in ihren Heimatländern statt in Stockholm in Empfang nehmen. Die jeweiligen Preisübergaben in den wissenschaftlichen Kategorien sowie Literatur werden am 10. Dezember mit einer Preiszeremonie im Stockholmer Rathaus verwoben.

Das norwegische Nobelkomitee hält sich allerdings noch die Möglichkeit offen, den Friedensnobelpreis wie üblich in Oslo zu verleihen.

Im Vorjahr war der Nobelpreis für Medizin an Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Großbritannien) und Charles M. Rice (USA) für ihre Beiträge zur Entdeckung des Hepatitis-C-Virus gegangen. Heuer stellt sich die Frage, ob es schon an der Zeit ist für eine Auszeichnung für die Forschenden hinter dem wissenschaftlichen Durchbruch der mRNA-Impfstoffe gegen das Coronavirus.

