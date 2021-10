Feuerwehreinsätze wegen Bratwürsteln und Fleisch

Immer wieder kommt es wegen überhitzten Herdplatten zu Küchenbränden.

Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg hatte am Sonntagabend vergessen, dass er sich Bratwürstel auf der Herdplatte erwärmte, als er sich hinlegte. Die Rauchentwicklung im Topf löste den Rauchwarnmelder aus, doch der Mann schlief so fest, dass erst ein Nachbar die Gefahr wahrnahm und die Feuerwehr rief, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür mit Gewalt und weckte den Mann, Löscharbeiten waren aber nicht notwendig. Er wurde ins LKH Wolfsberg gebracht.

Am Nachmittag zuvor hatte eine 75-Jährige im Bezirk Villach unbeabsichtigt eine Herdplatte eingeschaltet, auf der sich ein Topf mit Fleisch befand. Danach verließ sie das Haus. Wieder wurde eine Nachbarin auf den Alarm aufmerksam und rief daraufhin die Feuerwehr. Durch die Rauchentwicklung im Wohnhaus entstand ein Schaden in vorerst unbekannter Höhe.

In einem Einfamilienhaus in Seekirchen (Flachgau) hat am späten Sonntagnachmittag ein zweijähriges Kind in der Küche unbemerkt alle vier Herdplatten aufgedreht. Die Eltern des Buben saßen unterdessen im Garten beim Abendessen. Ein auf den Herdplatten abgestellter Karton fing durch die Hitze Feuer und setzte den darüberliegenden Dunstabzug in Brand. Küche und Speisekammer wurden durch die Flammen und den Rauch stark beschädigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

