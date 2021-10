XOXO: A1-Studententarif mit einer Prise Tiefgang für die Gen-Z

Rechtzeitig zum Uni-Start präsentiert der Mobilfunker A1 einen eigenen Tarif für Studenten.

Am 4. Oktober 2021 launcht A1 einen neuen Tarif: XOXO. Mit vor allem leistbaren Tarifen fürs Smartphone und Cube will man sich für Studierende von den Angeboten des Mitbewerbs differenzieren. Da aber ein günstiger Tarif nicht alles ist, bekommt XOXO ein bisschen Tiefgang: „A1 kreierte in Zusammenarbeit mit DDFG und WARDA NETWORK eine Marke, die ein Zeichen zum Dialog und zum Miteinander in einer immer mehr polarisierenden Gesellschaft setzt.“

Die Aufforderung Connect, Kiss & Hug wird dabei zu einem visuellen Kürzel (XOXO), das nicht nur Markenname, sondern Symbol einer einander wertschätzenden Gesellschaft sein soll, sagt A1.

Der Unterschied zu herkömmlichen Tarifen zeigt sich vor allem in der Gewichtung: Insgesamt 2000 Einheiten stehen für Telefonie und SMS zur Verfügung. Dafür ist das inkludierte Datenvolumen von 15 Gigabyte üppig und das insgesamt für 9,99 Euro im Monat. Wer möchte, kann auch gleich im Vorhinein die Grundgebühren bezahlen und spart dabei nochmals 20 Euro auf „Smoochy“. Bis zu 30 GB können angesammelt und ins nächste Monat mitgenommen werden.

„Lovely" um 13,99 Euro pro Monat (oder 147,88 Euro/ Jahr – 20 Euro günstiger als bei monalticher Zahlung) beinhaltet unlimitierte Minuten/ SMS und 35 GB Datenvolumen. Hier können ganze 70 GB ins nächste Monat mitgenommen werden. „Besonders lovely ist auch die in diesem Tarif inkludierte Option Free Chat, bei der das Datenvolumen der beliebtesten Messenger und Chat-Dienste nicht abgezogen werden.“

(c) A1

Die reinen Internet-Tarife von XOXO, Snuggy und Lush, unterscheiden sich bei unlimitertem Datenvolumen in der maximalen Geschwindigkeit: Snuggy schafft um 19,99 Euro/ Monat bis zu 40Mbit/s im Down- und 10Mbit/s im Upload. Lush verdoppelt um 26,99 Euro/ Monate sowohl Down- als auch Upload-Speed.

XOXO ist ab dem 4.Oktober online unter www.xoxo-mobile.at sowie exklusiv in allen McSHARK-Shops in ganz Österreich erhältlich.

(bagre)