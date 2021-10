Tag 16 und der Vulkan auf La Palma ist noch aktiver geworden

Von Entspannung auf der Kanareninsel kann keine Rede - im Gegenteil, der Lavastrom wird größer. Die spanische Regierung verspricht finanzielle Hilfe.

Der Kegel des auf der Kanareninsel La Palma ausgebrochenen Vulkans ist teilweise eingestürzt und der Lavastrom Richtung Meer hat sich verstärkt. Das mehr als 1000 Grad heiße Gestein fließe aber auf demselben Weg bergab wie bisher, berichtete der staatliche spanische TV-Sender RTVE am Montag. Weitere Evakuierungen seien deshalb zunächst nicht nötig geworden. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez kündigte ein Sofortprogramm mit Hilfszahlungen in Höhe von 206 Millionen Euro an.

Bei den anhaltenden Eruptionen und durch die Lavamassen sind

mehr als 900 Gebäude zerstört worden. Von den rund 83.000

Einwohnern der Insel mussten etwa 6000 Menschen in Sicherheit

gebracht werden und ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Der

Vulkan im Gebirgszug Cumbre Vieja spuckte am Montag den 16. Tag in Folge glühende Lava und dicke schwarze Rauchwolken in die Luft. "Wir stehen vor einer Zerreißprobe, denn wir wissen nicht, wann der

Ausbruch des Vulkans endet", sagte Sanchez. "Was die Bewohner aber wissen sollten, ist, dass die spanische Regierung da sein wird, um die enorme Aufgabe des Wiederaufbaus von La Palma in Angriff zu nehmen, wenn der Ausbruch zu Ende ist."

Neue Erdbeben

Der Vulkan im Süden der Insel La Palma, die bei Touristen weniger bekannt ist als die anderen Kanareninseln vor der Westküste Afrikas wie Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura oder Lanzarote, war am 19. September erstmals seit 50 Jahren wieder ausgebrochen. Wie lange er aktiv bleiben würde, konnten Vulkanologen nicht sagen.

Am Sonntag verstärkte sich die Aktivität des Vulkans wieder,

wie das Vulkanologische Institut der Kanarischen Inseln,

Involcan, mitteilte. Das Nationale Geografische Institut

registrierte über Nacht neun Erdbeben in der Nähe des Vulkans,

das stärkste davon mit einer Stärke von 3,5.

(APA/dpa/Reuters)