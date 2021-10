„Der Schwung im Kampf gegen Corona soll helfen, auch Malaria auszurotten.“

Wenn Impfungen gegen andere Krankheiten vorangetrieben werden, dann bringt die Corona-Pandemie zumindest einen positiven Nebeneffekt, sagt Makhtar Diop, Chef der zur Weltbankgruppe gehörenden International Finance Corporation (IFC). In der Frage ,Handel oder Entwicklungshilfe, brauche es beides.

Die Presse: Der IWF hat in seiner jüngsten Prognose erklärt, dass die Industrieländer heuer stärker als erwartet, die Entwicklungs- und Schwellenländer hingegen schwächer wachsen werden. Grund dafür ist die unterschiedliche Geschwindigkeit bei der Impfung gegen das Coronavirus. Die IFC arbeitet in sämtlichen Entwicklungs- und Schwellenländern. Wie stark wird der langfristige Effekt der Pandemie auf diese Länder sein?

Makhtar Diop: Diese ökonomische Krise ist eine Gesundheitskrise. Und solange wir die Menschen nicht geimpft haben, werden wir sie nicht überwunden haben. Derzeit sind in Afrika nur drei Prozent aller Einwohner geimpft. Das ist viel zu wenig. Die Weltbankgruppe unterstützt diese Länder daher dabei, Impfstoff zu kaufen und die Infrastruktur für die Impfungen aufzubauen. Als diese Länder jedoch den Impfstoff kaufen wollten, war er gar nicht mehr verfügbar. Wir arbeiten daher daran, die Produktion für Impfstoffe in diesen Ländern zu stärken. Die IFC hat erst jüngst eine Firma in Südafrika mit finanziellen Mitteln versorgt, sodass dieses Unternehmen nun mehr Impfstoffe produzieren kann. Im Senegal und Ruanda sollen in Zukunft zusammen mit Biontech mRNA-Impfstoffe erzeugt werden. Diese Zusammenarbeit soll auch nicht auf Corona beschränkt bleiben, sondern es sollen in diesen zwei Ländern künftig auch Impfstoffe gegen Tuberkulose und Malaria auf mRNA-Basis erzeugt werden.

US-Präsident Joe Biden meinte im Sommer, dass der Patentschutz für Corona-Impfstoffe gelockert werden solle, damit diese leichter überall produziert werden können. Würde das etwas bringen?