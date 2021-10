Alles auf Anfang in Oberösterreich

Nch der Wahl will die ÖVP erneut mit der FPÖ zusammenarbeiten. Die grünen Träume einer Regierungsbeteiligung erfüllen sich somit nicht. Auch die SPÖ tut weiter wie bisher.

Wien/Linz. „Bleib so, Oberösterreich“ war auf den ÖVP-Plakaten vor einer Woche zu lesen. Mit der Verkündigung am Montag hält man dieses Versprechen tatsächlich ein: Der bisherige und künftige Landeshauptmann, Thomas Stelzer (ÖVP), will in Oberösterreich weiter mit der FPÖ koalieren. Die grünen Hoffnungen auf ein Ende der von ihnen kritisierten „Ibiza-Koalition“ bleiben unerfüllt.