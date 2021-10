Trump, spielerisch ausgetrickst

Das Josefstadt-Ensemble, angeführt von Maria Köstlinger, demonstriert mit Willimons „Parisian Woman“, wie weibliches Raffinement ein politisches System aushöhlt.

Was tut diese Frau aus Berechnung? Welche Gefühle sind echt, welche nur vorgetäuscht, um ihren Mann im Spiel um einen hohen politischen Posten in eine bessere Lage zu bringen? Es sind diese Fragezeichen und manch überraschende Wendung, die den Reiz von Beau Willimons „The Parisian Woman“ ausmachen, wie die deutschsprachige Erstaufführung in den Kammerspielen der Josefstadt zeigte. Wie in seiner US-Fernsehserie „House of Cards“ schaut Willimon auch in „The Parisian Woman“ hinter die Fassaden von Washington D. C. Er zeigt einen Tanz auf dem politischen Vulkan, in dem die attraktive Chloe zwischen Dinner-Party und dem Schlagabtausch mit ihrem mittlerweile lästig gewordenen Geliebten elegant am Champagner nippt, um im nächsten Moment Menschen um Gefälligkeiten zu bitten – oder diese zu solchen zu nötigen: Aus sanftem Druck wird rasch Erpressung.