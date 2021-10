Affäre um Schloss gefährdet Babiš Wiederwahl

Die Enthüllungen über geheime Offshore-Geschäfte bringen den tschechischen Premier just vor der Parlamentswahl in dieser Woche in Erklärungsnot. Dieser weist die Vorwürfe zurück und spricht von Wahlbeeinflussung.

Als der tschechische Unternehmer Andrej Babiš als Quereinsteiger in die Politik ging, machte er das Saubermann-Image zu seinem Markenzeichen. Sein Slogan: „Wir stehlen nicht.“ So wurde der Multimilliardär und zweitreichste Mann Tschechiens 2017 Ministerpräsident. Bei der Parlamentswahl am Freitag und Samstag dieser Woche will er sich wiederwählen lassen, seine konservativ-liberale ANO führt in den Umfragen. Doch nach der Veröffentlichung der „Pandora Papers“ am Wochenende gerät der 67-Jährige immer stärker unter Druck.