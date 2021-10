Österreich bleibt bei Abgaben auf Arbeit im Spitzenfeld

Nur in Belgien und Deutschland ist die Lohnsteuerlast noch größer als in Österreich

Österreich hat die dritthöchsten Lohnkosten aller Industrieländer. Daran ändert die Steuerreform nichts. Etwas besser steht es um die Entlastung von Familien.

Österreich ist ein Hochsteuerland – daran wird auch die jüngste Steuerreform nichts ändern. Die Industrieländerorganisation OECD hat zuletzt im April die Abgabenbelastung in ihren Mitgliedsländern verglichen. Mit dem Ergebnis, dass nur in Belgien und Deutschland ein noch größerer Teil der gesamten Lohnkosten für einen Arbeitnehmer an den Staat fließt als in Österreich. Die Abgabenlast für einen Single-Durchschnittsverdiener betrug voriges Jahr 47,3 Prozent. In Deutschland waren es 49, in Belgien sogar 51,5 Prozent. Die Statistik berücksichtigte die Steuer sowie die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung.