Mailand gibt sich am "Supersalone" einen Ruck

Drucken

Hauptbild • 200 Bäume werden als Teil von „Forestami“ später in der Stadt eingesetzt. • (c) Diego Ravier (Diego Ravier)

Viele konnten es fast nicht glauben: Die Möbelwelt hat heuer doch noch in Mailand zusammengefunden, bei einem einmaligen „Supersalone“ am Messegelände.

Kein Wort ist in diesen Tagen in Mailand öfter zu hören: „Ripartire“ und „ripartenza“ tönt es hoffnungsfroh, im Hotel, in Restaurants, Geschäften und vor allem den Schauräumen der Möbelmarken. Außerdem natürlich in den Ansprachen aller Würdenträger, die den Supersalone eröffnen. Man freut sich über einen Neubeginn, das Reboot der für Italien so wichtigen Möbelbranche, zugleich über die große Symbolwirkung.