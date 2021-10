Wie die Regierung die Bauern vor CO2-Steuern für Diesel schützt

Eine 2013 abgeschaffte Regelung wird mit der Steuerreform wieder eingeführt: Bauern bekommen die Mehrbelastung rückerstattet.

Österreich, das Land der Äcker, bleibt sich treu – und die ÖVP ihrer Klientel in der Landwirtschaft. Von allen Bevölkerungsgruppen sind die österreichischen Bauern bei der ökosozialen Steuerreform am besten weggekommen. Sie bekommen nicht nur – wie jeder andere, der am Land wohnt und eine schlechte Verkehrsverbindung hat –, einen höheren Öko-Bonus, ihnen werden auch die Zusatzkosten der neuen CO2-Steuer gänzlich rückerstattet, die in der landwirtschaftlichen Produktion anfallen.