Ist das wirklich das Beste aus beiden Welten, Rainer Nowak?

Gibt die Steuerreform wirklich das Beste aus beiden Welten wieder? Wie türkis und wie grün ist die Reform tatsächlich und welche Partei kann damit ihre Klientel besser befrieden?

„Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak über die Machtverhältnisse in der Koalition, welche Bruchlinien ÖVP und Grünen zum Verhängnis werden könnten und was ihn an dieser Reform besonders besorgt.

