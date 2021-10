Stille, ein Brüsseler Luxus

Der Gott Auto macht es möglich: drei von vier Brüsselern leiden Tag für Tag unter Verkehrslärm, der lauter ist, als es die Weltgesundheitsorganisation für sicher hält.

Das hier“, sagte mein Wiener Emigrantenfreund und zeigte in weitem Bogen über den Kirchplatz, „wäre in Wien so nicht möglich.“ Wir saßen an einem sonnig-kühlen Morgen vor einem Café im Brüsseler Außenbezirk Uccle, der soziologisch, kulturell und architektonisch ungefähr mit Döbling zu vergleichen ist. „Das“ war die brüllende, röhrende, dröhnende Wurst von Autos, welche den Platz vor der bildhübschen spätbarocken Kirche, einem Ort, der an italienische Piazze denken lässt, in einen langsam vor sich hin rollenden Parkplatz verunstaltete.

Gewiss: Die rot-grün geführte Regierung der Hauptstadtgemeinde Brüssel hat zu Jahresbeginn Tempo 30 eingeführt, sie lässt eifrig Fahrradparkplätze bauen und Straßen verkehrsberuhigen, was, bei aller reichlich begründeten Kritik an den hiesigen politischen Usancen, zweifellos Lob verdient (der Boulevard Anspach, noch vor ein paar Jahren eine Autohölle, ist jetzt das, was man in Wien Begegnungszone nennen würde, und das hat seine Attraktivität für Fußgänger, Radfahrer, Eltern und die Kunden der zahlreichen Geschäfte, Cafés und Bistros deutlich erhöht).

Doch wenn eine der 19 Gemeinden der Stadt sich dem Gott Auto verschrieben hat, heißt es: Achtung, Blechlawine. Die Folge dieser Benzinblutsbruderschaft ist, dass die Menschen hier kaum Ruhe finden. Damit meine ich das akustische Phänomen der Stille. Drei Viertel der Brüsseler sind täglich einem Niveau des Verkehrslärms ausgesetzt, der die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation überschreitet. Jeder dritte Bürger dieser Stadt lebt sogar unter einer Lärmbelastung, welche die Schwelle überschreitet, ab der die Stadtregierung sich selbst verpflichtet hat einzuschreiten.

Die Gründe dafür, dass fast jeder unter dem Verkehrslärm leidet, aber nichts dagegen geschieht, sind vielschichtig. Der wichtigste liegt darin, dass Firmenautos enorm steuerbegünstigt sind. Angesichts der hohen Lohnsteuer remunerieren viele Unternehmen ihre Arbeitnehmer in vierrädriger Form. Die stehen dann mehrfach am Tag gemeinsam im Stau – und sorgen dafür, dass Brüssel leider nicht Bologna ist.

E-Mails an: oliver.grimm@diepresse.com