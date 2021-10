Mutmaßliche Jihadisten töteten 14 Soldaten in Burkina Faso

Das Verteidigungsministerium spricht von einer "terroristischen" Attacke.

Bei einem Angriff mutmaßlicher Jihadisten sind in Burkina Faso nach offiziellen Angaben 14 Soldaten getötet worden. Die Militäreinheit Yirgou in der nördlichen Region Barsalogho sei das "Ziel eines Terroranschlags" geworden, teilte das Verteidigungsministerium des westafrikanischen Landes am Montag mit. Sieben weitere Soldaten seien verletzt worden.

Mehrere "Terroristen" seien "neutralisiert" worden, erklärte das Ministerium weiter. Die Soldaten hätten einen "großartigen Kampfgeist" bewiesen. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Armee habe bei den Kämpfen auch "enorme" Mengen an militärischer Ausrüstung verloren. Ein Teil der Ausrüstung sei in Flammen aufgegangen, einen weiteren hätten die Angreifer entwendet.

Burkina Faso wird seit 2015 immer wieder von jihadistischen Angriffen heimgesucht. Die meisten der Attacken ereignen sich in den nahe der Grenzen zu Mali und Niger gelegenen Regionen im Osten und Norden des Landes.

(APA/dpa)