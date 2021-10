Afghane wegen vierfachen Totschlags vor Gericht

Der Angeklagte soll in Afghanistan vier Taliban-Kämpfer erschossen haben. Der Verteidiger spricht von einer „erfundenen Geschichte“, um Asyl zu erhalten.

Ein 28-jähriger Afghane muss sich am Dienstag vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Er soll in Afghanistan vier Taliban-Kämpfer erschossen haben. Der Vorwurf lautet Totschlag. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig, laut Verteidiger habe er die Geschichte erfunden, um bessere Chancen auf Asyl in Österreich zu haben.

„Dummer Rat“

Laut Anklage sagte der Mann im Asylverfahren aus, dass er im November 2015 vier Taliban erschossen habe. Jene hätten zuvor seinen Vater getötet und auch in selbst sowie seinen Cousin erschießen wollen. Sein Verteidiger gibt an, dass der Angeklagte von anderen Asylwerbern "den dummen Rat" bekommen hatte, seine Fluchtgeschichte zu dramatisieren. "Das einzige, was stimmt, ist, dass sein Vater im Kampf getötet wurde. Doch da war mein Mandant weder dabei noch in irgendeiner Form beteiligt“, sagt er.

Die Anklagenbehörde geht davon aus, dass der Angriff der Taliban bereits beendet war, als der Angeklagte die Männer erschoss. Somit habe er vorsätzlich gehandelt, allerdings wird ihm in der Anklage eine "allgemein begreifliche heftige Gemütsbewegung" zugesprochen, weshalb keine Mordanklage erhoben wird.

(APA)